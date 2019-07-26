"Транснефть-Верхняя Волга" завершила техперевооружение АСУТП на станции Горьковского нефтепроводного управления Экономика

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило техперевооружение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) на линейной производственно-диспетчерской станции "Староликеево" Горьковского районного нефтепроводного управления (ГРНУ). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Работы по строительству объекта начались в сентябре 2018 года в рамках реализации программы технического перевооружения и капитального строительства объектов АО "Транснефть-Верхняя Волга". Выполнен монтаж автоматизированной системы управления технологическим процессом, автоматического газового пожаротушения помещения кроссовых панелей, автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора магистральной насосной станции (МНС), шкафов устройств связи и систем автоматики МНС.

Проложено более 35 километров кабельных трасс линий автоматизации, свыше 3 километров силового кабеля.

Внедрение системы автоматизации обновило парк АСУТП Горьковского РНУ привело оборудование автоматики к требованиям международных стандартов. Применение на объектах типового оборудования отечественного производства снижает затраты на его приобретение и сопровождение.

Результатами технического перевооружения является возможность широкого применения импортозамещения приборов контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.