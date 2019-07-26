Пассажира автомобиля ударило током в Нижнем Новгороде после наезда машины на провода троллейбуса Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пассажира автомобиля ударило током в Нижнем Новгороде после того, как машина наехала на провода троллейбусной электросети. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Происшествие произошло 29 июля 2019 года, когда 41-летняя женщина на автомобиле Toyota в 00:05 передвигалась по ул. Бринского в Нижегородском районе.

В это время там сломался троллейбус и провода электросети лежали на дороге. Женщина не заметила их и проехала по проводам, в результате чего 18-летнего пассажира ударило током.

Юношу доставили в больницу и после того, как врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, отпустили домой.