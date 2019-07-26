"МРСК Центра и Приволжья" не смогла оспорить в суде штрафы почти на 1 млн рублей Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" не смогло оспорить в суде два штрафа, общая сумма которых составляет 900 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Ранее УФАС оштрафовало компанию за то, что "МРСК Центра и Приволжья" не направила гражданину в срок проект договора о технологическом присоединении к электросетям жилого дома, а в последствии и вовсе отказалась заключать договор.

В связи с нарушением установленного порядка подключения к электрическим сетям УФАС оштрафовало "МРСК Центра и Приволжья" на 300 тысяч рублей.

Не согласившись с решением УФАС компания оспорила его в арбитражном суде, который оставил данное постановление в силе. Суд апелляционной инстанции также подтвердил законность штрафа.

Кроме того, УФАС ранее оштрафовало "МРСК Центра и Приволжья" на 600 тысяч рублей за то, что компания отказывалась менять условия договора технологического присоединения для ООО "Транссервис".

"Транссервис" просил изменить технические параметры планируемого технологического присоединения, однако "МРСК Центра и Приволжья" отказалась вносить изменения в договор, указав, что договор может быть выполнен на действующих условиях либо расторгнут. ООО "Транссервис" направило письмо о расторжении, а также новую заявку на технологическое присоединение. Однако "МРСК Центра и Приволжья" отказалось расторгать договор, не направив при этом в установленный законом срок проект нового договора.

УФАС оштрафовало "МРСК Центра и Приволжья" за это на 600 тысяч рублей, компания пыталась оспорить штрафные санкции в арбитражном суде, но суд встал на сторону антимонопольного ведомства.