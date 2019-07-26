НБД-Банк и нижегородское АРСГ подписали соглашение о сотрудничестве по договорам лизинга Бизнес

НБД-Банк и Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве по договорам лизинга. Об этом сообщает пресс-служба банка.

НБД-Банк сотрудничает с Агентством с 2009 года. Очередным этапом сотрудничества стало заключение соглашения по программе предоставления поручительств по договорам лизинга.

"Взаимодействие НБД-Банка, Агентства по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области как оператора программы государственной поддержки и бизнес-сообщества содействует развитию экономики нижегородского региона. Целью подписанного соглашения является расширение возможностей использования малого и среднего предпринимательства (МСП) такого финансового инструмента как лизинг и обеспечение субъектам МСП равного доступа к финансовым ресурсам", – сказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

Специалисты НБД-Банка отмечают, что лизинг востребован и пользуется популярностью у наших клиентов, поскольку мы предлагаем более выгодные условия: договоры лизинга заключаются непосредственно с банком, минуя посредников в лице лизинговых компаний, НБД-Банк предоставляет возможность профинансировать до 100% лизинговой сделки, используя заемные средства банка на авансовый платеж. Также благодаря сотрудничеству НБД-Банка с нижегородским гарантийным фондом возможно снижение размера авансового платежа по договору лизинга до 10%.

Напомним, в этом году исполнилось 15 лет с того момента как в активе НБД-Банка есть такой эффективный финансовый инструмент как лизинг. За это время заключено 338 лизинговых договоров на 2,4 млрд рублей. С начала текущего года НБД-Банк заключил 54 договора лизинга. Таким образом, на сегодняшний день лизинговый портфель в НБД-Банке превысил 400 млн рублей.