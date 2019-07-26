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Политика

Деловая игра для претендентов на пост главы нижегородского минздрава прошла в НИУ-филиале РАНХиГС

30 июля 2019 13:22  [43] Политика

Деловая игра для претендентов на пост министра здравоохранения Нижегородской области прошла в НИУ - филиале РАНХиГС. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Методика, по которой проводилась деловая игра, основана на практике отбора кандидатов в президентский резерв и адаптирована для нижегородского региона. Кейсы с заданиями были сформированы на основе проблем, которые были сформулированы жителями Нижегородской области на портале "Команда Правительства".

"Сегодня проходит уже пятая траектория на пост министра в рамках "Команды Правительства". Участниками становятся и иногородние граждане: кандидаты из Москвы, Казани, Удмуртии, Башкортостана, Коми, Мурманска, Владимира, Рязани. Это говорит о привлекательности и открытости нашего региона", – отметил заместитель управляющего делами правительства Нижегородской области Сергей Бочаров.

"Претенденты, которые прошли в очный этап – это действительно управленцы, люди мыслящие, решающие важные социальные проблемы. Деловая игра – только часть всех оценочных процедур. Она преследует сразу несколько задач. И прежде всего, дает возможность оценить, как кандидат вступает в коммуникацию с другими и насколько готов включиться в командную работу, не перетягивая одеяло на себя", – рассказала заместитель декана факультета оценки и развития управленческих кадров Института ВШГУ ФГБОУ ВО РАНХиГС Елена Чирковская.

Далее кандидатам предстоит защита проектов по развитию сферы здравоохранения Нижегородской области. По окончании этого этапа будут оглашены имена тех, кому предстоит пройти финальное собеседование с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Напомним, что презентация программы "Команда Правительства", о которой Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.

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