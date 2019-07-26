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Культура и отдых

Одну из пляжных зон на Бору Нижегородской области благоустроят к осени

30 июля 2019 15:33  [70] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков проверил ход работ по благоустройству общественных пространств на Бору. Там в этом году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" преображают территорию вокруг озера Юрасовское.

"Мы видим, что работы на объекте идут в графике. Претензий к качеству у нас нет. И совсем скоро мы получим прекрасное общественное пространство, которое станет местом притяжения борчан", - сказал Андрей Чертков.

Благоустройство пляжной зоны предполагает создание пешеходных и велодорожек. Также здесь появится освещение, раздевалки, душевые и туалеты. Установят тенты для загорания, обустроят детскую и спортивную площадки. Завершить работы по благоустройству планируется только в сентябре, когда лето уже закончится.

"В дальнейшем есть планы по использованию этого пространства не только в теплое время года. Если нам удастся увеличить протяженность велодорожек, то зимой их можно будет приспособить для занятий лыжным видом спорта", - рассказал глава администрации Бора Александр Киселев.

Всего в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области в 2019 году планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено больше 1,5 миллиардов рублей.

Напомним, ранее Глеб Никитин отмечал, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона.

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