Первые три новые детские площадки установлены во дворах Автозаводского района Общество

Первые три новые детские площадки установлены во дворах Автозаводского района Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первые три новые детские площадки установлены во дворах Автозаводского района "по проекту мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В пресс-службе уточнили, что первые три новые детские площадки в Автозаводском районе уже открыты на проспекте Ильича, д.34а, улице Дружаева, д.7 и на проспекте Кирова, д.4.

"Всего по проекту мэра Владимира Панова в городе их установят больше сотни, из них 15 на Автозаводе", - сообщает пресс-служба.

На детских площадках установлены игровой комплекс, двойные качели на металлических стойках и качели "Гнездо", четырехместная качалка-балансир, песочница, скамейки и урны.

Глава Автозаводского района Александр Нагин сообщил, что в ближайшее время планируется установка детских площадок по следующим адресам: ул. Переходникова, д.3а; ул. Лескова, д.35/1; ул. Советской Армии, д.22; сквер по пр. Октября напротив дома 21.

В сентябре будет смонтировано восемь площадок на ул. Дружаева, д.3; пр. Молодежный, д.44а; ул. Мельникова, д.30; ул. Раевского, д.15; ул. Поющего, д.17; ул. Дьяконова, д.2/3; ул. Краснодонцев, д.21/1; пр. Октября, д.12.

"Администрация района выбирала места для детских игровых комплексов, изучая мнения жителей, а также обращения, которые поступали главе Автозаводского района", - говорится в релизе.

"В некоторых дворах вообще никогда не было детских площадок. Но они появляются благодаря тому, что жители принимают очень активное участие в развитии своих дворовых территорий", – приводятся в сообщении слова главы района Александра Нагина.

Добавим, что для установки детской площадки во дворе дома необходимо обратится в районную администрацию. Между тем, в пресс-службе мэрии ранее не сообщали, каким образом можно это сделать.