Капитальный ремонт 13 фасадов завершился в Приокском районе Нижнего Новгорода Общество

Капитальный ремонт 13 фасадов завершился в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Нижегородской области.

Генеральный директор фонда Дмитрий Гнатюк 30 июля проверил ход ремонта фасадов в рамках еженедельного объезда.

"В целом нареканий к работе подрядной организации у меня нет. Ремонт выполнен качественно, с соблюдением всех технологий и, что немаловажно, – в срок. Условия договора – соблюдены, камеры видеонаблюдения для дополнительного контроля – установлены. Компания справляется со взятыми на себя обязательствами. Ну а жители довольны результатом работы, ведь дома стали не только красивыми, но и тёплыми", - отметил Дмитрий Гнатюк.

Всего в 2019 году Приокском районе будет проведен капитальный ремонт 32 фасадов. В области же планируется преобразить 167 фасадов.