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Общество

Строительство детсада на 290 мест началось рядом с ЖК "Корабли" в Сормовском районе

30 июля 2019 18:07  [75] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Строительство детского сада на 290 мест началось рядом с ЖК "Корабли" в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Планируется, что строительство завершится в III квартале 2020 года. В настоящее время рабочие приступили к рытью котлована под фундамент здания.

Здание детского сада будет трехэтажным, с бассейном для малышей. Подрядчиком выступает ООО "Алвани СПб".

По данным управления образования, потребность в местах для детей в дошкольных учреждениях в микрорайоне, где строится детский сад, составляет около 250 человек. Строительство нового дошкольного учреждения позволит снизить нагрузку на существующие детские сады №№ 450, 460 и 229.

Сейчас в Сормовском районе функционирует 38 детских садов, которые посещают более 9,5 тысяч детей от одного года до семи лет.

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