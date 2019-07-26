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Общество

Более 140 тысяч клиентов "ТНС энерго НН" перешли на электронные квитанции

31 июля 2019 09:18  [77] Общество

С января по июнь 2019 года на 19% увеличилось количество клиентов, подключивших "Электронную квитанцию", а 15 % выросло количество пользователей "Личного кабинета" - на сегодняшний день в "Личном кабинете" зарегистрировано порядка 187 тысяч абонентов энергосбытовой компании.

За 6 месяцев 2019 года  29 тысяч ответов на вопросы клиентов было предоставлено специалистами компании через разделы сайта "Напишите нам" и "Обращение в компанию".

Самым востребованным дистанционным сервисом сайта nn.tns-e.ru является передача показаний электросчетчика.  Свыше 600 тысяч показаний ежемесячно принимается от абонентов через сайт ПАО "ТНС энерго НН" - на домашней странице или через "Личный кабинет".

Вторым по популярности способом передачи показаний электросчетчиков является телефон Единого контактного центра (ЕКЦ) "ТНС энерго НН": 8(831) 233-09-70 (в голосовом режиме), 8(831)440-00-04 (в цифровом режиме).

В компании отметили, что в 2019 году наметился перевес в пользу автоматической передачи данных: за 6 месяцев свыше 366 тысяч показаний были приняты в автоматическом режиме, и всего 317 тысяч показаний - операторами.

Всего в Единый контактный центр ПАО "ТНС энерго НН" за первое полугодие 2019 года поступило более 390 тысяч телефонных звонков.

Среднее время ожидания ответа специалиста ЕКЦ снизилось и составило 1 минуту 13 секунд.

Популярной темой обращений в Единый контактный центр стала замена индивидуальных приборов учета (ИПУ) электроэнергии: в первом полугодии 2019 года по телефону было подано 1 684 заявки на установку ИПУ.

В помощь клиентам, помимо приема заявок через ЕКЦ, на сайте гарантирующего поставщика создан раздел "Услуги"/-"Установка электросчетчиков".

Современные электронные сервисы – это большое удобство и экономия времени, поэтому все больше клиентов ПАО "ТНС энерго НН" выбирают для решения вопросов по энергоснабжению – либо сайт компании, либо единый контактный центр", - отметила советник генерального директора по качеству клиентского обслуживания и сервисам компании Татьяна Печерская.

В дальнейшем ПАО "ТНС энерго НН" намерено активно развивать дистанционные сервисы. До конца 2019 года планируется запустить мобильную версию сайта компании, мобильное приложение "ТНС энерго" для операционной системы iOS, интерактивный гид по квитанции, персонализированный под конкретного клиента.

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