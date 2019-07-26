Достижения Вячеслава Кантора в агрохимической промышленности

В начале 2017 года Вячеслав Кантор, владелец и председатель координационного совета агрохимического холдинга «Акрон», получил Орден почета. Он был вручен за успехи в агропромышленности и многолетний труд, отличающийся высоким уровнем эффективности. Вячеслав сделал много полезного для промышленности всего государства. Награда была вручена Владимиром Путиным, занимающим должность президента РФ.

Для Кантора награда стала признанием заслуг предприятия. Нужно отметить, что вручение Ордена почета стало признанием эффективности инвестиционной политики холдинга. Нужно отметить, что Кантор решил направить инвестиции предприятия на развитие производственной деятельности, стремление к ресурсной независимости. При этом Кантор делает много полезного для развития отечественных производственных мощностей.

Владимир Путин посетил производственное предприятие «Акрон», после чего принял участие в реализации нескольких важных проектов, которые оказались передовыми для всей отечественной промышленности. Нужно отметить, что Моше Кантор инвестировал 300 миллиардов рублей в развитие «Акрон» и агрохимической промышленности России. По этой причине Кантор посчитал, что Орден Почета является наградой за то, что он ведет инвестиционную политику в правильном русле.

В реализуемой инвестиционной программе ставка была сделана на успешное развитие промышленных мощностей и модернизацию, внедрение инновационных производств и технологий. Нужно отметить, что Кантор мог бы инвестировать в скупку активов за границей, но решил проявить патриотизм. По этой причине инвестирование обладает долгосрочной перспективой. Решение оправдало себя в полной мере.

Деятельность «Акрон» была не всегда успешной, ведь случались и серьезные провалы. Однако Вячеслав Моше Кантор все-таки сумел добиться серьезных успехов в выбранном направлении собственной деятельности. По этой причине награда оказалась вполне заслуженной, причем она подчеркнула серьезность действий Кантора и их перспективность. Нужно понимать, что Вячеслав может браться даже за рискованные проекты, рассматривать потенциал людей и профессионалов.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.