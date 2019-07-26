Особенности обучения вокалу взрослых и детей

Пение – это увлекательное занятие, для которого возраст не является помехой.

Даже при великолепных природных способностях красиво петь можно научиться после занятий с профессионалами. В школе мюзикла «Westend» вокал преподается по уникальной методике. С особенностями обучения можно познакомиться здесь https://westendschool.ru/discipliny/obuchenie-vokalu/. В процессе занятий удается быстро развить слух и поставить голос.

Прежде всего, очень важно, по мнению специалистов по вокалу, избавиться от психологической закомплексованности. Позволит голосу раскрыться и сформироваться только полное раскрепощение. Помощь преподавателя заключается в том, чтобы в полной мере раскрыть природные таланты. Это достигается специальными дыхательными упражнениями.

Рекомендуется начинать занятия в группах, а не на индивидуальных занятиях. В процессе групповых занятий преподаватель работает не только над постановкой голоса учеников, но и над качеством речи, а также актерским мастерством. Преимущества групповых занятий заключается в том, что удается слышать не только себя, но и других. Это позволяет анализировать ошибки и исключать их в процессе собственного пения.

Решив заняться вокалом, следует понимать, что музыка требует внимательности. В ней все подчинено законам гармонии. Каждая нота должна быть воспроизведена четко, ведь даже при малейшей фальши вокал будет испорчен. При приеме в школу вокала всегда практикуется индивидуальный подход. Преподаватель обязательно оценивает музыкальные способности человека, и под них подбирает методику обучения.

Безусловно, успеха можно достичь только при музыкальном слухе. Его отсутствие затрудняет обучение. Кроме того необходимо уметь слышать ноты и интонировать их, а также ровно удерживать звучание конкретной мелодии. Много времени уделяется дыхательным упражнениям. Благодаря им удается научиться распределять дыхание на всю длину музыкальной фразы. Безусловно, более сложно обучать вокалу взрослых, так как у них уже сформирован голос и тембр. Но опытный преподаватель сможет раскрыть естественную красоту голоса и научит петь профессионально, а значит, красиво.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.