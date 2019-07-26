Молодую женщину, которая связывала и била своего сына, задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Молодую женщину, которая связывала и била своего 12-летнего сына, задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следователи полагают, что один из случаев произошел вечером 25 июля текущего года, когда 29-летняя нижегородка, находясь дома на ул. Тимирязева, связала мальчика, избила его клюшкой и ввела ребенку инъекцию неизвестного препарата.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица" (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ). Максимальным наказанием за данное преступление является лишение свободы до семи лет. Между тем, следователи полагают, что подозреваемая нуждается в медицинской помощи, поэтому женщине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

В следственном комитете добавили, что подозреваемая также является матерью месячной девочки. На время задержания женщины старшего сына поместили в социально-реабилитационный центр, а девочку - в медицинское учреждение.