Режим работы светофора изменен на съезде с Мызинского моста Общество

Режим работы светофора изменен на съезде с Мызинского моста. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на страницу в соцсети мэра города Владимира Панова.

По словам главы города, разрешающий сигнал светофора с Мызинского моста увеличен на 8 секунд за счет сокращения разрешающего сигнала светофора на пр. Ленина. Такой режим действует с 16:00 до 00:00.

По мнению Владимира Панова, это решение позволит увеличить пропускную способность транспорта в вечернее время на участке по направлению: Мызинский мост – ул. Новикова-Прибоя – пр. Ленина, где постоянно образуется пробка.