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Общество

Режим работы светофора изменен на съезде с Мызинского моста

31 июля 2019 17:46  [48] Общество

Режим работы светофора изменен на съезде с Мызинского моста. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на страницу в соцсети мэра города Владимира Панова.

По словам главы города, разрешающий сигнал светофора с Мызинского моста увеличен на 8 секунд за счет сокращения разрешающего сигнала светофора на пр. Ленина. Такой режим действует с 16:00 до 00:00.

По мнению Владимира Панова, это решение позволит увеличить пропускную способность транспорта в вечернее время на участке по направлению: Мызинский мост – ул. Новикова-Прибоя – пр. Ленина, где постоянно образуется пробка.

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