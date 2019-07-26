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Общество

Первые итоги: более 300 км дорог отремонтировано в Нижегородской области

01 августа 2019 09:29  [69] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Более 300 км дорог отремонтировано в Нижегородской области по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Лидерами по объемам выполненных работ на данный момент являются три района, сообщили в региональном минтрансе.

Соблюдение графика работ находится на личном контроле губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. На ряде объектов проводится проверка и приемка выполненных работ. На участках в Ардатовском, Лысковском, Перевозском, Сергачском, Гагинском, Шатковском районах, в Дзержинске и на Бору работы уже приняты.

Лидерами по объему выполненных работ на данный момент являются Павловский (33,1 км), Борский (24 км) и Богородский (23,9 км) районы. Там полностью завершены работы по укладке верхнего слоя на включенных в план ремонта участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Всего в Нижегородской области по нацпроекту планируется отремонтировать более 745 км дорог.

Напомним, что на встречах Глеба Никитина с жителями области одним из самых частых вопросов становится ремонт дорог. Многие из тех участков, про которые жители районов говорили в 2018 году, уже включены в программу ремонта на 2019 и 2020 годы. Это, например, участки Борском и Кстовском районах, а также в городском округе Дзержинск.

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