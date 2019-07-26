Преимущества установки видеодомофона

Даже в собственном доме нельзя полностью себя чувствовать в безопасности, ведь в мире существует столько неадекватных, которые могут залезть в чужой дом. В качестве дополнительной защиты, многие устанавливают в квартиры и дома домофоны. Это устройство сразу даст понять, кто находится за дверью. Сейчас рынок постепенно заполоняют видеодомофоны, которые по своему функционалу намного отличаются от простых домофонов. Найти подходящую модель можно в этом интернет-магазине https://domofonov.net/catalog/videodomofony/tag-videodomofon-ctv/.

Преимущества видеодомофона

Если сравнивать функционал простого домофона с видеодомофоном, то преимуществ у второго будет значительно больше. В отличие от классической модели, видеодомофон позволяет узнать не только гостя по голосу, но и увидеть его на экране устройства.

Но, в отличие от стандартных моделей, такое оборудование немного сложнее в установке, поэтому и дороже по цене. Многих эти минусы не останавливают, ведь в конечном итоге, абонент сможет решать впускать гостя или нет, без предварительного разговора.

Современный ассортимент интернет-магазинов, предлагает на выбор клиентам разнообразные модели. К примеру, в магазинах встречаются как модели с черно-белым экраном, так и с цветным. В качестве дополнительного функционала некоторые видеодомофоны имеют функцию “Свободные руки” или трубку.

Более современные модели, которые с цветным экраном, в качестве дополнения также отличаются размерами, возможностью выбора мелодий и наличие дополнительных функций. При выборе видеодомофона стоит учитывать формат видеопанели. Если процессом занимаются профессионалы, то переживать об этом не стоит.

Благодаря своей простоте в использовании и широкому функционалу, видеодомофоны значительно выигрывают перед другим оборудованием защиты. Даже самые высокопрофессиональные и новомодные устройства, не требуют специальных знаний и умений для их использования.

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