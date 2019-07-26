НБД-Банк начал работу с интернет-бухгалтерией "Моё дело" Бизнес

Фото: ПАО "НБД-Банк"

ПАО "НБД-Банк" начал работу с интернет-бухгалтерией "Моё дело" с 1 августа 2019 года. В пресс-службе банка сообщили, что благодаря двусторонней интеграции сервисов, предприниматели могут автоматизировать ведение бухгалтерского учета.

Теперь клиенты сервиса "Моё дело" и держатели расчетных счетов для бизнеса НБД-Банка могут автоматически передавать данные о движении денежных средств из интернет-банка в интернет-бухгалтерию. Выписки с расчетного счета загружаются в сервис, а сформированные платежные поручения отправляются в банк. Чтобы подключить обмен данными — достаточно следовать инструкции.

Также среди преимуществ данного сервиса – наличие электронной подписи, автоматический расчет налогов, взносов и выплат сотрудникам, возможность выставить счет контрагенту из личного кабинета, профессиональные бухгалтерские консультации и многое другое.

СПРАВКА:

Интернет-бухгалтерия "Моё дело" — сервис, с помощью которого предприниматели и владельцы организаций могут вести бухгалтерию самостоятельно. Чтобы пользоваться сервисом, не требуется бухгалтерское образование — операции совершаются с помощью пошагового мастера.