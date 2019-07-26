Последние новости рубрики Бизнес
01 августа 2019 10:47  [73] НБД-Банк начал работу с интернет-бухгалтерией "Моё дело"
31 июля 2019 16:20  [332] Суд постановил расторгнуть сделку "Ижавиа" с нижегородской компанией "Поможем"
31 июля 2019 14:03  [150] Банк "Открытие" перезапустил корпоративные карты с новым функционалом
31 июля 2019 12:27  [673] "Красное Сормово" построило первое из 11 судов RSD59 для "ГТЛК"
31 июля 2019 12:05  [225] Новый салон ТЕССЕР открылся в Нижнем Новгороде
31 июля 2019 11:36  [280] Публичные слушания по нижегородскому рынку "Народный" пройдут 20 августа
31 июля 2019 11:01  [301] Нижегородский застройщик ЖК "Дом на Иванова" вовремя не сообщил дольщикам, что перенес сроки сдачи дома
30 июля 2019 16:02  [273] "Автоваз" намерен взыскать с нижегородского завода "Автокомпонент" более 18 млн рублей
30 июля 2019 14:57  [267] Объем операций через блокчейн-платформу Альфа-Банка и S7 Airlines превысил $1 млн в месяц
30 июля 2019 13:01  [182] НБД-Банк и нижегородское АРСГ подписали соглашение о сотрудничестве по договорам лизинга
Бизнес

НБД-Банк начал работу с интернет-бухгалтерией "Моё дело"

01 августа 2019 10:47  [73] Бизнес

Фото: ПАО "НБД-Банк"

ПАО "НБД-Банк" начал работу с интернет-бухгалтерией "Моё дело" с 1 августа 2019 года. В пресс-службе банка сообщили, что благодаря двусторонней интеграции сервисов, предприниматели могут автоматизировать ведение бухгалтерского учета.

Теперь клиенты сервиса "Моё дело" и держатели расчетных счетов для бизнеса НБД-Банка могут автоматически передавать данные о движении денежных средств из интернет-банка в интернет-бухгалтерию. Выписки с расчетного счета загружаются в сервис, а сформированные платежные поручения отправляются в банк. Чтобы подключить обмен данными — достаточно следовать инструкции.

Также среди преимуществ данного сервиса – наличие электронной подписи, автоматический расчет налогов, взносов и выплат сотрудникам, возможность выставить счет контрагенту из личного кабинета, профессиональные бухгалтерские консультации и многое другое.

СПРАВКА:

Интернет-бухгалтерия "Моё дело" — сервис, с помощью которого предприниматели и владельцы организаций могут вести бухгалтерию самостоятельно. Чтобы пользоваться сервисом, не требуется бухгалтерское образование — операции совершаются с помощью пошагового мастера.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph