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Общество

Нижегородская канатная дорога приостановит свою работу с 3 по 9 августа

01 августа 2019 12:18  [41] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская канатная дорога приостановит свою работу с 3 по 9 августа 2019 года. Об этом сообщается на сайте АО "Нижегородские канатные дороги".

На канатной линии будут проводиться внеплановые технические работы.

"В случае, если указанные работы закончатся досрочно, о возобновлении работы канатной дороги будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В обычные дни канатная дорога работает с 6:45 до 22:00 в будни, с 9:00 до 22:00 в выходные и праздники.

Стоимость разового билета - 100 рублей.

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