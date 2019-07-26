Нижегородская канатная дорога приостановит свою работу с 3 по 9 августа Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская канатная дорога приостановит свою работу с 3 по 9 августа 2019 года. Об этом сообщается на сайте АО "Нижегородские канатные дороги".

На канатной линии будут проводиться внеплановые технические работы.

"В случае, если указанные работы закончатся досрочно, о возобновлении работы канатной дороги будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В обычные дни канатная дорога работает с 6:45 до 22:00 в будни, с 9:00 до 22:00 в выходные и праздники.

Стоимость разового билета - 100 рублей.