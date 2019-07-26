Многодетная мать из Нижнего Новгорода получила 8 лет за сбыт наркотиков Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Молодая женщина из Нижнего Новгорода, являясь многодетной матерью, вместе с сожителем распространяла на территории города наркотики, в том числе через созданный самостоятельно интернет-магазин и закладки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода.

За данное преступление в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Суд установил, что незаконным оборотом наркотиков женщина и ее сожитель занимались с 2015 до 2018 года. Периодически они вовлекали в это других жителей Нижнего Новгорода. Во время задержания у женщины в квартире обнаружили почти 2 кг синтетического наркотика.

Суд признал осужденную виновной в незаконном сбыте наркотиков и приговорил ее к восьми годам колонии общего режима со штрафом в размере 25 тысяч рублей.

Уголовные дела в отношении других участников организованной преступной группы выделены в отдельные производства и в настоящее время находятся в суде на рассмотрении.