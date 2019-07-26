Нижегородских предпринимателей научат управлять финансовыми ресурсами внешнеторговой деятельности Бизнес

Нижегородских предпринимателей научат управлять финансовыми ресурсами внешнеторговой деятельности. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Заявки на семинар "Финансовые инструменты экспорта" принимаются до 6 августа 2019 года. По словам министра, представителям малого и среднего бизнеса расскажут об экономике экспортного контракта, ключевых финансовых инструментах, доступных экспортеру, способах использования и комбинирования этих инструментов с целью получения максимальной выгоды, методах минимизации рисков, особенностях подготовки к переговорам с финансовыми институтами.

Обучение проводится по программе "Жизненный цикл экспортного проекта" школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ). Всего в программе обучения запланировано 11 семинаров.

"Это уже пятый семинар цикла. На предыдущих занятиях предприниматели изучили основы экспортной деятельности и деловой коммуникации с зарубежными партнерами, правовые аспекты экспорта и маркетинг экспортного проекта. До конца года представителей малого и среднего бизнеса познакомят с документационным и таможенным регулированием экспорта, особенностями налогообложения, логистики, онлайн-экспорта", - рассказал Максим Черкасов.

К участию в обучении приглашаются представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии своего дела и старте экспортной деятельности.

В Нижегородской области бесплатное обучение для экспортёров проводит региональный Центр экспортного развития.

Семинар "Финансовые инструменты экспорта" состоится 7-8 августа 2019 года в технопарке Анкудиновка.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов - это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".