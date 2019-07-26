Последние новости рубрики Общество
01 августа 2019 13:53  [38] Проектную документацию по реставрации башен Кремля разработают за 1,8 млн рублей
01 августа 2019 13:50  [84] Нижний Новгород, Арзамас и Дзержинск стали городами-лидерами по обращениям к власти через соцсети
01 августа 2019 13:10  [66] Гражданин Азербайджана заключил фиктивный брак, чтобы остаться в Нижегородской области
01 августа 2019 13:08  [74] Детский сад в Боталово-4 на Бору планируют построить с опережением графика
01 августа 2019 12:18  [98] Нижегородская канатная дорога приостановит свою работу с 3 по 9 августа
01 августа 2019 12:03  [106] Восемь вагонов метрополитена капитально отремонтировали в Нижнем Новгороде
01 августа 2019 11:49  [154] Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в Дивееве
01 августа 2019 11:41  [168] Предельный размер платы за вывоз мусора снизился в Нижегородской области
01 августа 2019 10:17  [196] Газон вместо асфальта: переход в районе нижегородского ТРЦ "Седьмое небо" закроют окончательно
01 августа 2019 09:46  [107] "Нижегородский водоканал" в три раза увеличил выполняемые заявки благодаря "Мобильному инспектору"
Общество

Детский сад в Боталово-4 на Бору планируют построить с опережением графика

01 августа 2019 13:08  [74] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Детский сад в Боталово-4 в городе Бор Нижегородской области планируют построить с опережением графика в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Объект возводят в рамках нацпроекта "Демография".

Заместитель главы региона Андрей Гнеушев 1 августа 2019 года проинспектировал ход строительства детского сада, которое начато в 2018 году. Сейчас техническая готовность объекта составляет около 75%.

"Проект предусматривает музыкальный зал, бассейн, много групповых помещений, лифт. В настоящий момент в садике не завершены только чистовые отделочные работы: покраска, укладка линолеума, установка дверей", - рассказал директор ООО "Городецкая ДПМК" Максим Чугунов.

В рамках нацпроекта "Демография", который реализуется по указу президента России Владимира Путина, в Нижегородской области в текущем году будет построен 21 детский сад. Губернатор региона Глеб Никитин считает необходимым, чтобы ход строительства детских садов держали на особом контроле и региональное министерство образования, и местные администрации.

"Детский сад, ход строительства которого мы проверили сегодня – один из наглядных примеров успешной реализации нацпроекта "Демография" в нашем регионе. Работы ведутся в соответствии с графиком. Изначально планировалось, что они будут завершены до конца года, но я уверен, что степень строительной готовности позволяет достроить объект как минимум на месяц раньше, чтобы уже в следующем году малыши пошли в новый детский сад. Мест в детском саду ждут здесь 198 человек, новый детский сад на 160 мест станет существенным подспорьем в решении этого вопроса. Предусмотрено 100 мест для детей от трех до семи лет и 60 - для детей до трех лет", - рассказал Андрей Гнеушев.

Напомним, что 19 июля 2019 года во время рабочего визита в Дальнеконстантиновский район губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проинспектировал ход работ по строительству детского сада "Солнышко" на 60 мест в рамках национального проекта "Демография".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph