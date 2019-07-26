Детский сад в Боталово-4 на Бору планируют построить с опережением графика Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Детский сад в Боталово-4 в городе Бор Нижегородской области планируют построить с опережением графика в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Объект возводят в рамках нацпроекта "Демография".

Заместитель главы региона Андрей Гнеушев 1 августа 2019 года проинспектировал ход строительства детского сада, которое начато в 2018 году. Сейчас техническая готовность объекта составляет около 75%.

"Проект предусматривает музыкальный зал, бассейн, много групповых помещений, лифт. В настоящий момент в садике не завершены только чистовые отделочные работы: покраска, укладка линолеума, установка дверей", - рассказал директор ООО "Городецкая ДПМК" Максим Чугунов.

В рамках нацпроекта "Демография", который реализуется по указу президента России Владимира Путина, в Нижегородской области в текущем году будет построен 21 детский сад. Губернатор региона Глеб Никитин считает необходимым, чтобы ход строительства детских садов держали на особом контроле и региональное министерство образования, и местные администрации.

"Детский сад, ход строительства которого мы проверили сегодня – один из наглядных примеров успешной реализации нацпроекта "Демография" в нашем регионе. Работы ведутся в соответствии с графиком. Изначально планировалось, что они будут завершены до конца года, но я уверен, что степень строительной готовности позволяет достроить объект как минимум на месяц раньше, чтобы уже в следующем году малыши пошли в новый детский сад. Мест в детском саду ждут здесь 198 человек, новый детский сад на 160 мест станет существенным подспорьем в решении этого вопроса. Предусмотрено 100 мест для детей от трех до семи лет и 60 - для детей до трех лет", - рассказал Андрей Гнеушев.

Напомним, что 19 июля 2019 года во время рабочего визита в Дальнеконстантиновский район губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проинспектировал ход работ по строительству детского сада "Солнышко" на 60 мест в рамках национального проекта "Демография".