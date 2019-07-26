Артем Кавинов поблагодарил волонтеров "Единой России" за помощь в организации праздничных мероприятий в Дивееве Общество

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы Артем Кавинов принял участие в торжествах в честь преподобного Серафима Саровского в Дивееве. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Артем Кавинов посетил паломнический лагерь, в котором с 29 июля работает волонтерский корпус нижегородского регионального отделения "Единой России". В палаточном городке верующим помогают 30 добровольцев партии. Они встречают и расселяют паломников, обеспечивают их водой, выдают одеяла, убирают территорию палаточного городка, принимают и выдают вещи из камер хранения.

Депутат встретился с волонтерами, поблагодарил их за труд и помощь в обустройстве паломников. Во время общения с активистами он рассказал о том, как организовывался один из первых палаточных лагерей.

"Хорошие воспоминания о том, как 16 лет назад здесь формировалась территория палаточного городка, как строили первую часовню, ставили первый венец в срубе. В любую погоду, при любых условиях молодые горячие сердца волонтеров были здесь и помогали всем, кто нуждается в помощи", - отметил Артем Кавинов.

Депутат Госдумы вручил волонтерам благодарности от регионального отделения "Единой России" и отметил, что организация такого уровня - большая серьезная кропотливая работа.

"С одной стороны, мы, руководители, можем начертить на плане где, что стоит, ход мероприятия, а вот вся внутренняя начинка этих планов, все внутреннее дыхание, внутреннее сердцебиение зависит от таких неравнодушных ребят. Их всего 30, но они все такие боевые и готовы включиться в любую работу. И благодаря их заботе в том числе, у всех сегодня хорошее праздничное настроение. Главное, что паломников на нижегородскую землю притягивают большие торжества, связанные с именем преподобного батюшки Серафима Саровского, который способствует раскрытию лучших человеческих качеств и объединяет нас вне зависимости от статусов", - добавил Артем Кавинов.

Напомним, в Дивееве проходят торжества, связанные с 116-й годовщиной прославления и обретения мощей преподобного Серафима Саровского. На торжества приезжают гости со всех уголков страны и зарубежья. Традиционно НРО партии "Единая Россия" формирует отряд волонтеров, которые работают в паломническом лагере и оказывают помощь в организационных мероприятиях праздника. Среди добровольцев - студенты, представители общественных молодежных организаций, активисты "Молодой Гвардии Единой России".