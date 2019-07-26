Первый этап перехода на раздельный сбор мусора стартовал в Нижегородской области 1 августа Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Первый этап перехода на раздельный сбор мусора стартует в Нижегородской области 1 августа 2019 года. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Глеб Никитин.

Сейчас в области будет организована массовая установка желтых сетчатых контейнеров для пластика. Появляться они будут постепенно. Закупать их станут как муниципалитеты, так и управляющие компании.

Решение о переходе на раздельный сбор мусора нижегородцы, проживающие в многоквартирных домах, должны принимать самостоятельно на собрании жильцов дома. Переход же на раздельный сбор в частном секторе будет осуществляться после принятия решения органом местного самоуправления.

Согласно правилам, на каждом сетчатом контейнере обязательно должна быть табличка с указанием вида отходов, которые в него можно складывать. Кроме того, на ней укажут график вывоза отходов и сведения о региональном операторе.



Также специалисты будут следить за тем, чтобы отходы из зеленых и желтых контейнеров во время вывоза не смешивались. То есть за ними должны приезжать два мусоровоза и отправлять их на мусоросортировочные комплексы.



При принятии решения о переходе на раздельный сбор мусора нижегородцы также смогут оплачивать вывоз ТКО не по нормативу, как сейчас, а по объему вывезенных контейнеров, то есть по факту.

На обустройство контейнерных площадок и закупку для них контейнеров муниципалитетам из областного бюджета в этом году дополнительно было выделено около 400 млн рублей. Из них чуть больше 92 млн будет направлено на закупку непосредственно контейнеров, как сетчатых – для пластика, так и зеленых – для бытового мусора.



Муниципалитеты до конца этого года, предварительно закупят 5,4 тысячи зеленых контейнеров, 2,3 тысячи контейнеров для раздельного накопления ТКО и еще 484 металлических бункера для крупногабаритного мусора.

Больше всего контейнеров для раздельного накопления ТКО планируется приобрести в Нижнем Новгороде – 330 штук, в Дзержинске - 250 и на Бору - 100 желтых сетчатых контейнеров для пластика.

Осуществлять закупку контейнеров и обустраивать для них площадки могут как собственники жилых помещений, так юридические лица – то есть региональные операторы и управляющие компании.

Также в правительстве Нижегородской области отметили, что с 1 января 2020 года раздельный сбор ТКО на территории региона будет осуществляться уже в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение обеспечить в области эффективное обращение с отходами производства и потребления.