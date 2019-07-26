"Ростелеком" запустил "Игровой Маркет" Бизнес

"Ростелеком" запустил "Игровой Маркет" — market.rt.ru. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе пояснили, что уже сегодня на площадке доступно более 2,2 тысяч игр от 48 российских и зарубежных издателей. Проект реализуется в партнерстве с компанией "Бука".

На старте покупателям предлагаются скидки до 90% и специальные предложения для абонентов тарифного плана "Игровой".

"Запуск "Игрового Маркета" расширяет нашу экосистему сервисов для геймеров, в центре которой - тарифный план "Игровой". Система основана на партнерстве "Ростелекома" с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии. Мы стремимся развивать наши предложения так, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов с максимальным удобством - объединяем лучшие игровые сервисы у одного оператора и стремимся сделать процесс покупки и активации услуг, опций и игр максимально простым и быстрым", - сказал директор игрового направления компании "Ростелеком" Алексей Степуро.