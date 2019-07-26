"Белое море" позеленеет: шламонакопитель в Дзержинске станет лужайкой после рекультивации Общество

Фото: Юлия Горшкова

В Нижегородской области 1 августа 2019 года завершился сбор предложений о том, что должно появиться на территории шламонакопителя "Белое море". По итогам голосования победил вариант "Русское поле", он подразумевает оставить "Белое море" после окончания рекультивации зеленой лужайкой. За него свои голоса отдали больше 30%.

"Нижегородцам мы предложили несколько вариантов – что можно создать на территории шламонакопителя. Например, музей под открытым небом или площадка для проведения фестивалей. Был вариант и создания там поля для гольфа, но люди могли предлагать и свои идеи", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Какие еще были варианты: нижегородцы также предлагали засеять территорию шламонакопителя ромашками, построить гоночный трек или создать в промзоне Дзержинска арт-бъект со спортивными и детскими площадками, в итоге зеленое поле оказалось предпочтительнее, что логично.

Фото: Юлия Горшкова

Промежуточные итоги рекультивации: сейчас на шламонакопителе "Белое море" идет финальный этап рекультивации. Уже больше 6 гектаров объекта покрыто растительным грунтом и биоматами.

"Работы на объекте ведутся очень активно. У нас нет сомнений в том, что этот объект будет рекультивирован. И завершатся эти работы, как заявляет подрядчик, раньше срока", - добавил Глеб Никитин.

В конце июля на 70% территории шламонакопителя выложили "бентонитовые маты и геомембраны, также на 50% - уложен геотекстиль. Укрывные материалы позволят изолировать шлам от атмосферных осадков, устранив загрязнение окружающей среды от негативного воздействия, пояснял ранее подрядчик.

Сроки рекультивации: по контракту завершить работы планируется в 2020 году. Ранее руководитель ООО "Газэнергопроект" (компания, которая осуществляет работы) Сергей Цыганов сообщал о том, что ликвидируют экоущерб осенью 2019 года, то есть раньше срока.

Сам шламонакопитель состоит из неорганических и органических веществ. Общая рекультивируемая площадь - 71,5 га. "Белое море" предстоит выровнять и укрыть гидроизолирующим материалом.

Фото: правительство Нижегородской области

"Игумново" и "Черная дыра": также сейчас ведутся работы и на двух других объектах накопленного экологического вреда, которые рекультивируются в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".

На "Черной дыре" в настоящее время уже обезврежено больше 1 тысячи кв.м. отходов. Ведутся работы по снятию заражённого грунта с береговой линии.

На полигоне "Игумново" продолжается укладка геотекстиля и газодренажных слоев матов. Это необходимо для того, чтобы свалочные газы уходили в воздух. Также на полигоне идут работы по монтажу трубопровода для сбора фильтрата, прокладывается напорная канализация до локальных очистных сооружений.