Нижегородский водоканал провел День стажера Общество

Фото: Пресс-служба Нижегородского водоканала

Сотрудники Нижегородского водоканала организовали встречу руководителей компании и студентов, которые проходят кросс-функциональную стажировку на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба водоканала.

Встреча прошла 1 августа на Слудинской водопроводной станции.

В ходе мероприятия студенты могли поделиться опытом, полученным за три месяца стажировки в Нижегородском водоканале, выразить свое мнение о компании, предложить мероприятия, которые могли бы улучшить производственные и бизнес процессы Нижегородского водоканала, задать вопросы, которые появились за время работы.

Студент I курса магистратуры Нижегородского государственного технического университета по направлению "энергоснабжение" Илья Постнов рассказывает, что ему нравится стажировка в Нижегородском водоканале, его практика связана с электроэнергетикой.

"Мы выезжаем на внештатные ситуации, обрывы кабеля, неработающее оборудование, решать эти задачи очень интересно. В университете как правило нам показывают схемы, а здесь имеешь дело непосредственно с оборудованием", - рассказал он.

Кросс-функциональная стажировка студентов на базе Нижегородского водоканала началась в апреле текущего года. 33 студента трех ведущих вузов Нижнего Новгорода собрались в стенах Нижегородского водоканала, чтобы получить практические навыки по профессиям, на которые они обучаются. Стажировку ребята проходят под руководством наставников из разных подразделений компании. Стажировка рассчитана на полгода, наиболее зарекомендовавшие себя студенты имеют возможность остаться работать на предприятии.

Директор по корпоративной работе АО "Нижегородский водоканал" Николай Лешков рассказывает, что генеральный директор компании поставил задачу вывести работу с вузами на новый уровень.

"Многие студенты заинтересованы в участии в данном проекте, здесь они получают не только деньги и интересные знания, а прежде всего опыт работы (производственный стаж). На каждого заводится трудовая книжка, и идет трудовой стаж. После окончания вуза при поступлении на работу они не сталкиваются с проблемой отсутствия стажа по специальности. В свою очередь, Нижегородский водоканал заинтересован в том, чтобы студенты оставались работать на предприятии, поскольку одной из важных целей компании является омоложение коллектива и внедрение в производственные процессы информационных технологий", - сказал Николай Лешков.