"Крылатая гвардия" - это особое братство сильных и самоотверженных людей", - Денис Москвин Общество

Денис Москвин Фото: Пресс-служба НРО Единой России

Депутат Государственной Думы, секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин поздравил воинов-десантников и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск.

"Сегодня мы чествуем настоящих героев, сильных и бесстрашных воинов. Воздушно-десантные войска по праву считаются элитой и гордостью Российской Армии. "Голубые береты", девиз которых "Никто, кроме нас!", всегда на передовых рубежах. Вам по плечу любые задачи и испытания, какими бы невыполнимыми и опасными они не считались. Там, где работает десант, - там всегда победа! И мы уверены - наше мирное небо под надежной защитой!", - говорится в поздравлении депутата.

"Крылатая гвардия" - это особое братство сильных и самоотверженных людей, образец доблести и беззаветного служения Родине. На вас равняются мальчишки, они мечтают носить тельняшку и голубой берет. Служба в ВДВ – честь для призывников", - отметил Денис Москвин.

"Особые слова благодарности сегодня ветеранам-десантникам, которые всегда в строю, активно участвуют в военно-патриотической работе, передают свой многолетний и бесценный опыт молодежи. От всей души желаю всем военнослужащим и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, благополучия, удачи и верных друзей!", - подытожил секретарь НРО партии "Единая Россия".