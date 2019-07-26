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Общество

Сотрудник полиции в Дзержинске осужден за сокрытие преступления

02 августа 2019 09:35  [75] Общество

26-летиний сотрудник полиции в Дзержинске осужден за сокрытие преступления. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, он признан виновным по ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог).

Судом установлено, что в мае 2018 года в отдел полиции поступило заявление местной жительницы о краже сумки. В ходе оперативной работы по данному материалу он составил письменное объяснение от имени потерпевшей, протокол досмотра и изъятия документов и вещей, представил их ей на подпись, продиктовал заявительнице текст расписки, содержащий несоответствующие действительности сведения о найденном ею имуществе и вынес заведомо незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, чем сокрыл от учета имущественное преступление.

Уголовное дело возбуждено лишь в августе 2018 года после направления прокурором города материалов проверки в следственные органы.

Суд назначил недобросовестному правоохранителю штраф в размере 120 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности в органах государственной власти на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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