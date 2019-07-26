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Политика

"Железные дороги остаются самым массовым и востребованным видом транспорта", - Евгений Лебедев

04 августа 2019 09:14  [67] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем железнодорожника.

"В этом году Горьковской железной дороге исполняется 157 лет, из года в год она становится все более скоростной, технологичной, безопасной. Несмотря на наличие альтернативных средств передвижения, железные дороги остаются самым массовым и востребованным видом транспорта. Они не заменимы в решении экономических, хозяйственных и социальных задач государства.

Благодаря профессионализму работников, ответственному отношению к любимому делу железная дорога работает бесперебойно и задает темп жизни всей стране.

День железнодорожника – это праздник не только работников железной дороги, но и преподавателей, студентов профильных учебных заведений, в чьих руках – будущее ГЖД, а еще и юных нижегородцев, в ведении которых находится Детская железная дорога. Уверен, что они достойно примут эстафету из рук старших товарищей.

В этот праздничный день примите слова благодарности за все, что вы делаете для Нижегородской области, ее жителей и гостей. Желаю счастья, благополучия, хорошего настроения. Пусть никогда не умолкает музыка стальных колес, прославляющая на всю страну ваш профессионализм и трудолюбие!", - говорится в поздравлении.

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