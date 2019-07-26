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Происшествия

Неизвестные раскопали законсервированную свалку отходов на Бору в Нижегородской области

02 августа 2019 11:02  [69] Происшествия
Производство Борского стекольного завода

Производство Борского стекольного завода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Неизвестные раскопали законсервированную свалку промышленных отходов рядом с деревней Большое Пикино в Борском районе Нижегородской области. Об этом сообщили местные жители в социальной сети ВКонтакте.

Ранее туда свозили признанные токсичными отходы Борского стекольного завода. По информации администрации Бора, указанная рекультивированная свалка существует на данном участке более 50 лет.

Поскольку раскопки велись при помощи экскаватора, жители Борского района боятся, что вскрытые таким образом токсичные отходы могут попасть в воду. Они обратились с соответствующим заявлением в ГУ МВД России по Нижегородской области. Полиция передала информацию в региональное минэкологии.   

По данному факту 1 августа 2019 года специалисты центрального межрайонного отдела (МРО) министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области провели проверку. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве.

"При осмотре территории рекультивированной свалки промышленных отходов и участков рядом с ней в нескольких местах обнаружены ямы, рядом с которыми находятся кучи отходов производства стекольного завода (стекло)", - пояснили в министерстве.

Когда экологи осматривали свалку, каких-либо раскопок не велось, техника отсутствовала. Таким образом виновники не найдены.

За этот участок отвечает администрация городского округа г.Бор. В частности, речь идет о координации деятельности по вопросам благоустройства и организации уборки территории.

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