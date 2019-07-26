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Общество

Около 50 негерметичных баков с опасной жидкостью обнаружены около трассы в Дзержинске

02 августа 2019 11:47  [144] Общество

Фото: Департамент Росприроднадзора по ПФО

Около 50 негерметичных баков с опасной жидкостью обнаружены около трассы в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу.

Пластиковые кубовые емкости обнаружены 4 июня 2019 года между Автозаводским шоссе и трассой М-7. В департаменте пояснили, что жидкость из баков вытекала, попадая в землю, в воздухе присутствовал стойкий химический запах.

Специалисты взяли пробы жидкости для анализа и выяснили, что некоторые из них — сыпучие - относятся к III и IV классам опасности, жидкие - ко ІІ классу опасности, а пастообразные – к ІV классу опасности.

Департамент Росприроднадзора по ПФО возбудил административное расследование по факту уничтожения плодородного слоя почвы и порчи земли в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами и иными опасными для здоровья людей веществами и отходами производства (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ).

В рамках расследования установлено, что участком, где обнаружены баки, распоряжается администрация Дзержинска, поэтому именно она не должна допускать загрязнения почвы. В департаменте есть документ, в котором говорится о том, что администрация знала о свалке баков с химикатами с 2017 года, однако не устранила эту экологическую опасность.

В настоящее время департамент Росприроднадзора по ПФО составил протоколы об административном правонарушении в отношении виновных сотрудников администрации и передал документы в суд.

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