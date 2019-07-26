Более 10 тысяч "умных" электросчетчиков приняты в расчеты "ТНС энерго НН" в Нижегородской области Общество

Более 10 тысяч "умных" электросчетчиков приняты в расчеты ПАО "ТНС энерго НН" в Нижегородской области, из них: 1-фазных ИПУ - 9779, 3-фазных – 495. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии устанавливаются сетевой компанией ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" на всей территории области, преимущество отдается тем районам, которые характеризуются высоким уровнем хищений электроэнергии.

Наибольшее количество "умных" счетчиков установлено на территории Кстовского, Городского и Выксунского отделений компании.

Интеллектуальные приборы учета имеют следующие преимущества, отметили в компании: гарантируют высокую точность учета электроэнергии, исключают возможность искажения показаний либо другого стороннего вмешательства в работу, имеют функцию дистанционной передачи показаний в автоматическом режиме.

Потребитель может контролировать "умный" прибор учета с помощью пульта, на дисплей которого выводится информация, в том числе и показания счетчика.

Установка "умного" электросчетчика производится на средства сетевой компании, пульт управления прибором выдается потребителю также бесплатно.

ПАО "ТНС энерго НН" обратил внимание, что переход на расчеты за электроэнергию по вновь установленному интеллектуальному прибору учета является добровольным делом каждого потребителя.

Чтобы ПАО "ТНС энерго НН" приняло к расчету установленный на опоре прибор учета, собственнику дома нужно:

- расписаться в акте допуска вновь установленного прибора учета, составленном представителями сетевой компании;

- направить заявление в ПАО "ТНС энерго НН" о переходе на расчет за электроэнергию по вновь установленному прибору учета.

Заявление можно передать сотрудникам сетевой компании, которые устанавливают счетчик на опоре, оформить в любом клиентском центре ПАО "ТНС энерго НН" либо направить онлайн через сайт nn.tns-e.ru - раздел "Обращение в компанию" (или "Напишите нам").

После этого в договор энергоснабжения будут внесены изменения, новый прибор учета принят к расчету.

По данным компании ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго", в настоящее время на территории Нижегородской области всего установлено более 53 тысяч интеллектуальных приборов учета. 85% установленных "умных" счетчиков являются 1-фазными, 15% - 3-фазными.