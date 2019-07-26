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Политика

"У "Стрижей" и "Ласточек" не бывает нелетной погоды", – Дмитрий Барыкин

04 августа 2019 09:32  [45] Политика

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравил нижегородцев с Днем железнодорожника.

"Трудно переоценить значение железнодорожного транспорта для социального и экономического развития нашей страны. Почти половина всех грузов в России перевозится поездами. Железные дороги объединяют российские регионы, и миллионы людей ежедневно используют поезда и электрички для своих поездок.

Около 19 тысяч нижегородцев обеспечивают бесперебойную работу железнодорожного комплекса. Именно в Нижнем Новгороде расположено управление Горьковской железной дороги, обслуживающей 15 регионов. А название и история микрорайона "Сортировочный" тесно связаны с Локомотивным депо Горький-Сортировочный и одноименной железнодорожной станцией, открытой в 1936 году.

Каждый знает, что у "Стрижей", "Сапсанов" и "Ласточек" не бывает нелетной погоды. Вы постоянно работаете над повышением комфорта и безопасности пассажирских перевозок, улучшаете качество обслуживания и расширяете спектр предлагаемых услуг.

Благодаря профессионализму и преданности своему делу железнодорожники успешно справляются с самыми сложными задачами. Вы достойно встретили гостей Чемпионата мира по футболу, реформируете свою инфраструктуру, внедряете инновационные технологии, реализуете социальные программы, а теперь готовитесь воплотить в жизнь крупномасштабный проект по созданию высокоскоростной магистрали.

Желаю вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и благополучия!" – отмечается в поздравлении.

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