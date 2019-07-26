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Общество

Общественные контролеры проверили качество ремонта дороги в Павловском районе

02 августа 2019 17:27  [38] Общество
Общественные контролеры проверили качество ремонта дороги в Павловском районе

Общественные контролеры проверили качество ремонта дороги в Павловском районе

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Общественные контролеры 2 августа 2019 года проверили дорогу Павлово – Михалицы, где завершился ремонт в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На то, чтобы все этапы дорожной ремонтной кампании были открыты для каждого нижегородца, неоднократно указывал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Общественные контролеры - это неравнодушные нижегородцы, которые прошли обучение и знают, на что именно нужно обращать внимание при проверке ремонта дороги.

На отремонтированном участке в Павловском районе общественные контролеры проверили ширину проезжей части в нескольких местах, наклон и колейность асфальтового полотна. Все эти параметры соответствуют ГОСТу. Вопросы вызвала только отсыпка обочин. После замечания общественных контролеров, чтобы пройти приемку, подрядчику предстоит это доделать.

Ремонт дороги длиной 15,5 км производился с использованием технологии холодной регенерации, когда на одном из этапов ремонта используется переработанное старое асфальтовое покрытие. Благодаря тому, что не нужно подвозить материалы, это удешевляет и ускоряет ремонт без потери качества. С применением технологии холодного ресайклинга было отремонтировано 76 тысяч кв.метров основания дороги. Для устройства выравнивающего слоя потребовалось 3067 тонн асфальтобетона. Работы продолжались полтора месяца. Гарантия на отремонтированную дорогу – пять лет.

"Всего в Павловском районе в этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтируют 68 километров дорог – это 27% от общей протяженности дорог, находящихся на балансе областного "ГУАДа", - сообщил заместитель начальника отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГКУ Нижегородской области "ГУАД" Алексей Игонин.

Напомним, что всего в Нижегородской области по нацпроекту планируется отремонтировать более 745 км дорог. Со старта программы в регионе уже отремонтировано 342,6 км автомобильных дорог.

В 2019 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартовал в 83 российских субъектах. В числе его ключевых целей - улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП, а также уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.

Оценить качество исполнения нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в социальной сети "ВКонтакте" в группе проекта "Дороги Нижегородской области".

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