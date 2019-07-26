Нижегородская область планирует собрать более 1 млн тонн зерна в 2019 году Общество

Аграрии Нижегородской области планируют в 2019 году собрать более 1 млн тонн зерна, около 800 тысяч тонн картофеля, свыше 300 тонн фруктов и ягод. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов на агрофестивале "День поля-2019".

"Аграрии большинства районов области приступили к уборке урожая. На сегодняшний день убрано порядка 50 тысяч гектар зерновых культур из плана в 570 тысяч гектар. Намолочены первые 100 тысяч тонн зерна. В этом году урожайность по картофелю превышает прошлогодние показатели и составляет более 260 центнеров с гектара. В целом по году рассчитываем получить хороший урожай, который позволит обеспечить нижегородцев качественными продуктами питания", - сказал Николай Денисов.

Глава аграрного ведомства напомнил, что в Нижегородской области продолжается заготовка кормов для скота. "В настоящее время заготовлено более 480 тысяч тонн сенажа (90%), порядка 150 тысяч тонн сена (68%) и свыше 100 тысяч тонн силоса (15%). От наличия в хозяйствах качественных кормов в необходимом количестве зависит то, с какими результатами сработает отрасль животноводства, сколько будет получено молока и мяса",- подчеркнул Николай Денисов.

Министр добавил, что сейчас погодные условия осложняют кормозаготовку, но хозяйства региона рассчитывают выполнить план.

Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин принял решение об увеличении господдержки сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.

Ранее сообщалось, что более 100 агропредприятий собрались на "Дне поля – 2019" в Нижегородской области.