Гипоалергенный корм для собак

Аллергия в значительной степени ухудшает состояние домашнего питомца и требует пересмотра рациона питания.

Аллергия у собак - это защитная реакция на попадание в организм веществ, на которые имеется повышенная чувствительность. Другими словами, у животного не вырабатываются необходимые ферменты для расщепления определенных компонентов. Как результат возникают негативные реакции. В таких случаях рекомендуется приобретать корм для собак гипоаллергенный.

Гипоаллергенные виды кормов для собак изготавливаются без типичных аллергенов. То есть, они не провоцируют негативных реакций в гипоаллергенных кормах содержится минимум искусственных компонентов либо они полностью исключаются. При этом данный вид питания характеризуется высоким качеством, что обеспечивает ему высокую питательность. Кроме того в состав включаются овощи и специальные пробиотики, которые нормализуют процесс пищеварения.

Переходить на гипоаллергенные корма нужно сразу после появления каких-либо негативных реакций. Это могут быть:

· Кожные проблемы, которые выражаются зудом, покраснением, возникновением волдырей и сыпи. Как правило, такие раздражения локализуются на морде, могут возникать между пальцами на лапах и на животе.

· Ухудшением качества шерсти и ее выпадением.

· Возникновения отеков.

· Расстройством системы пищеварения, что выражается рвотой или диареей.

· Повышенным выделением из носа ушей и глаз.

· Возникновением судорог или спазмов.

· Проявлением низкой активности и вялости.

При выборе гипоаллергенного корма необходимо внимательно изучить его состав. Главное - ориентироваться на отсутствие основного аллергена в составе. К примеру, если собака не переносит пшеницу, то предпочтение следует отдавать кормам с рисом. При этом другие провоцирующие вещества типа курицы могут присутствовать.

Следует понимать, что линейка гипоаллергенных кормов присутствует в питание премиум-класс. Поэтому бюджетные варианты однозначно следует исключить, так как в их составе содержатся низкокачественные компоненты. Также при выборе гипоаллергенного корма необходимо учитывать возраст питомца. В каждом конкретном случае питание для домашнего питомца должно подбираться индивидуально.

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