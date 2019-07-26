Таможенная очистка грузов

Таможенная очистка грузов - обязательная процедура для товаров, которые пересекают государственную границу.

Таможенная очистка - это комплекс мероприятий, которые направлены на правильное оформление таможенных документов и уплату таможенных пошлин. Обычно такие услуги оказывает таможенный брокер. Он уполномочен в интересах заказчика совершать все операции по растаможке. Такой подход как правило исключает какие-либо ошибки, которые могут быть допущены при самостоятельной таможенной очистке в силу отсутствия опыта и профессиональных знаний.

Таможенная очистка предусматривает проведение нескольких этапов:

На первом этапе заполняется таможенная декларация. Это процедура является первичной и производится владельцем груза или его представителем. Заполненную таможенную декларацию обязательно проверяют работники таможни на правильность введенных данных. Сверяется их соответствие с имеющейся документацией на товар. В процессе проведения проверок груз хранится на специальном складе.

На втором этапе все предоставленные документы на груз проверяются специалистами. Особенное внимание уделяется наличию всех необходимых печатей и подписей. Кроме того обязательно должны быть указаны все товарные коды в соответствии со справочником номенклатуры. Пакет документов на груз должен быть полным и в нём обязательно должны присутствовать сертификаты соответствия. При обнаружении каких-то недочетов проводятся исправления представителями таможенной службы. Такие услуги платные. Они оплачиваются владельцем груза при получении счета.

На третьем этапе уплачиваются все налоговые сборы и пошлины в соответствии с существующими тарифами. Оплата должна быть проведена в оговоренные сроки, в противном случае могут начисляться штрафы. После решения всех финансовых вопросов назначается повторная проверка груза на линии таможенного контроля. И только после этого товар готов к легальной транспортировке через границу.

Процедура таможенной очистки может занимать 3 - 5 дней. Увеличить длительность обязательного мероприятия может отсутствие разрешающих ввоз документов. Кроме того задержки груза на границе часто возникают из-за неправильно заполненных документов.

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