Алюминиевые профильные трубы

Для монтажа различных конструкций часто применяются алюминиевые профильные трубы.

Алюминиевые трубы могут иметь различные сечения. Изделия бывают прямоугольной, фасонной или квадратной формы. Такие изделия широко применяются в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве и прочих отраслях.

К примеру, широко востребованным является алюминиевый бокс АД31Т купить в СПб который можно в компании «Элемент». Данная марка изготавливается методом холодной деформации. Эти алюминиевые трубы отличаются большой коррозионной устойчивостью. Материал удовлетворительно поддается резанию. Его можно сваривать с помощью точечной, шовной и аргонодуговой сваркой.

Для производства алюминиевых труб применяются различные технологии:

· Холодная деформации предполагает использование круга из алюминия, который в процессе обработки вытягивается, формируется и калибруется.

· Прессование, предусматривающее применение специальных прессов.

· Сварка, когда трубы изготавливаются посредством сваривания отдельных листов.

При выборе профильных алюминиевых труб следует обращать внимание на толщину стенок, она может быть менее и более 5мм. Также важным фактором выбора являются габаритные размеры изделий. Важной особенностью профильных алюминиевых труб является простота монтажа.

Спрос на алюминиевые трубы объясняется высокой устойчивостью к коррозионным процессам. Кроме того изделия отличаются пластичностью и высокой прочностью. Они имеют небольшой вес и не восприимчивы к намагничиванию. Конструкции, для создания которых применяются алюминиевые трубы, выдерживают повышенные механические нагрузки. В силу малого веса изделия легко можно транспортировать и хранить.

Алюминиевые трубы с квадратным сечением востребованы при проведении внутренних отделочных работ, а также при обустройстве фасадных систем и кабельных сетей. Применяются изделия и при строительстве перил и лестниц. В качестве вспомогательного компонента они применяются при монтаже воздуховодов. Сплавы алюминия считаются безопасными, поэтому алюминиевые трубопроводы устанавливают на предприятиях пищевой индустрии.

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