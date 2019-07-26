Льготникам предоставят бесплатные правовые консультации в нижегородском правительстве 23 августа Общество

Льготникам предоставят бесплатные правовые консультации в нижегородском правительстве 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В этот день с 10:00 в приемной граждан уполномоченные лица министерства социальной политики и государственно-правового департамента будут отвечать на вопросы нижегородских пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории.

Предварительная запись на консультацию осуществляется с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22, а также по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

Записаться на консультацию нужно минимум за 3 рабочих дня до ее проведения.