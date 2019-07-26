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Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин включен в состав президиума Госсовета РФ

03 августа 2019 12:00  [87] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин включен в состав президиума Государственного совета Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на распоряжение о ротации президиума Госсовета, которое ранее подписал президент России Владимир Путин.

Кроме Глеба Никитина в состав президиума вошли: губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Омской области Александр Бурков, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

Напомним, что в декабре 2018 года Владимир Путин назначил Глеба Никитина руководителем рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы".

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