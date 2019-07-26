Производственно-складской комплекс "КАМАЗ" планируется построить в Нижегородской области Экономика

Производственно-складской комплекс "КАМАЗ" планируется построить в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Тимур Халитов и генеральный директор ООО "НижБел" Геннадий Натокин подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта.

"Производственно-складской комплекс будет ориентирован на восстановление основных агрегатов грузового транспорта, доработку большегрузного транспорта, хранение готовой продукции и оказание логистических услуг. Многолетний опыт нашей компании и поддержка со стороны Корпорации развития Нижегородской области позволят нам ввести объект в эксплуатацию в кратчайшие сроки", - отметил Геннадий Натокин.

"Комплекс будет располагаться на участке площадью 4 га в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, что обеспечивает ему близость к основным транспортным узлам города", - добавил Тимур Халитов.

Он также отметил, что данный инвестиционный проект соответствует Стратегии развития области в части отраслевых приоритетов.

Объем инвестиций в проект составит 692 млн рублей. К моменту ввода объекта в эксплуатацию планируется создать 360 новых рабочих мест. Ориентировочные сроки реализации проекта: 2020-2021 гг.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области созданы Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.