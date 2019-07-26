Акция "Экопривыкай" прошла в Нижнем Новгороде 3 августа Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Акция "Экопривыкай" прошла в Нижнем Новгороде 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятия акции состоялись в Сормовском районе в сквере на улице Ефремова. Там нижегородцам рассказали об основах раздельного сбора отходов и правилах их сортировки. В мероприятии также принял участие министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

"Такие акции проводить нужно. Они позволяют как можно большему количеству людей объяснить, как правильно нужно сортировать мусор. Это очень важно сейчас, когда в регионе стартовал поэтапный переход на раздельный сбор отходов", - сказал Денис Егоров.

На акцию каждый мог принести с собой любые виды опасных отходов: от батарейки до автомобильного аккумулятора, а также пластиковые и стеклянные бутылки, макулатуру. Для них в сквере на улице Ефремова были установлены три контейнера: зеленый, желтый и малиновый. Зеленый предназначен для бытовых отходов, желтый – для мусора, который можно отправить на переработку, – это пластик и бумага. В малиновый контейнер нижегородцы могли выбросить опасные отходы, т.е. батарейки и лампы.

"Наша основная цель – вовлечь как можно больше жителей Нижегородской области в практику раздельного сбора отходов и ответственного природопользования. Приняв участие в акции, принеся с собой пластиковые бутылки или батарейки, каждый может внести свой клад в сохранение окружающей среды", - сказала организатор акции, директор благотворительного экологического фонда "Цивилизация" Светлана Васильева.

Все участники акции получили разъяснительные буклеты и блокноты о ходе реформы обращения с отходами производства и потребления, а также детские раскраски и книжки на экологическую тему.

Также в рамках акции для нижегородцев была организована экологическая викторина. Победителям вручили Красную книгу Нижегородской области. Стартовал и конкурс на лучшее видео о сохранении природных ресурсов и цивилизованном отношении к природе. Герой ролика должен рассказать о раздельном сборе отходов и выложить его в сеть с хештегом #ЭКОПРИВЫКАЙ. Победитель будет выбран членами профессионального жюри, а также по итогам голосования в соцсетях. Будет учитываться количество лайков и репостов.

Организатором экологической просветительской акции "ЭКОПРИВЫКАЙ" выступил благотворительный экологический фонд "Цивилизация" при поддержке министерства внутренней и региональной политики, министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области и комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области.

Напомним, 1 августа 2019 года в регионе начался первый этап внедрения раздельного накопления отходов. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. А с 1 января 2020 года раздельный сбор ТКО на территории региона будет осуществляться уже в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

Глеб Никитин также дал поручение обеспечить в области эффективное обращение с отходами производства и потребления.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.