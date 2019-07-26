Фестиваль уличного спорта "Nizhny Novgorod Open" прошел в Нижнем Новгороде Спорт

Более 100 команд из 8 регионов России принимают участие в фестивале уличного спорта "Nizhny Novgorod Open". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Он проходит в регионе уже в третий раз и является самым масштабным фестивалем уличного спорта в регионе. В этом году "NN Open" проходит на спортивно-развлекательной площадке "Спорт Порт" на территории стадиона "Нижний Новгород".

"Площадка "Спорт Порт" - уникальный проект, где каждый житель может бесплатно прийти и позаниматься любым видом спорта. За два месяца работы ее посетило уже более 125 тысяч человек. В ближайшее время она станет еще масштабнее, появятся новые спортивные зоны. И это еще один шаг на пути к выполнению задачи, которую поставил Президент РФ Владимир Путин в рамках реализации проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография": у каждого жителя должна быть доступная возможность для занятий спортом", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Участников и гостей с открытием фестиваля поздравил депутат Государственной Думы РФ, председатель правления БК "Нижний Новгород" Денис Москвин. Он отметил, что новая локация - площадка у стадиона "Нижний Новгород" - "заряжает на победы".

"Энергия этого места зашкаливает, это абсолютно другая атмосфера фестиваля. Замечательно, что наследие Чемпионата мира по футболу используется для развития любительского спорта. А о том, что он развивается, говорит масштаб фестиваля в этом году. Этот праздник зарождает новые спортивные традиции на нижегородской земле. Уверен, с каждым годом фестиваль "NN Open" будет увеличивать количество и участников, и зрителей. Инициатива замечательная, большое спасибо организаторам. Всем участникам желаю побед, а зрителям - ярких эмоций. Сам сегодня обязательно заброшу мяч в кольцо, атмосфера к этому располагает", - заявил Денис Москвин.

В этом году в список дисциплин попали: баскетбол 3х3, баскетбол 1х1, пляжный волейбол, футбол 5х5, брейк-данс, киберспорт. Главные события NN Open развернулись на стритбольных кортах, где в рамках дивизиона Elite сильнейшие команды со всей России разыграют путевки на международный турнир в Румынию. Также в рамках баскетбольных зон проходит традиционный конкурс дальних бросков NN Shooting Challenge.