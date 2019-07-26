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Культура и отдых

Пик ежегодного звездопада "Персеиды" нижегородцы смогут наблюдать в ночь с 12 на 13 августа

05 августа 2019 11:09  [116] Культура и отдых
Метеорный поток

Метеорный поток

Фото: из группы Астротур клуб "ОРИОН"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пик ежегодного звездопада "Персеиды" нижегородцы смогут наблюдать в ночь с 12 на 13 августа. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в нижегородском планетарии.

Согласно информации, активность потока будет достигать 110 метеоров в час.

Почему падают звезды?

Звезды на самом деле не падают. Метеоры – это частицы от разрушающейся родительской кометы. Подавляющая их часть размером не больше песчинки. Они движутся в хвосте кометы, растягиваясь по всей орбите, и сгорают в атмосфере Земли.

Персеиды имеют бело-голубой цвет, чем отличаются от метеоров других действующих в этот период слабых метеорных потоков. Они выглядят как яркие штрихи, мгновенно возникающие на небе.

Иногда нижегородцы могут увидеть не метеоры, а болиды. Они отличаются более медленной скоростью и блеском. При явлении болида обычно хорошо виден ударник и тянущийся за ним хвост.

(фото: из группы ижастро.рф)  

Как наблюдать "Персеиды"?

Метеорный поток можно увидеть только на темном небе. Лучше всего – за городом, т.к. яркий свет городских огней засвечивает небо. В этом году наблюдать звездопад особенно сложно, поскольку на небе будет яркая луна.

"Из-за явления перспективы с земли кажется, что все метеоры разлетаются из одной точки неба - радианта, но на самом деле все они движутся в одном направлении параллельно друг-другу", - отметил старший научный сотрудник планетария Алексей Киселев.

Таким образом, лучше всего выбрать место, где широкий обзор, и ничто не закрывает ночное небо.

Наблюдать звездопад лучше всего в период с 02:00 до 04:00. Хотя начинать наблюдения можно уже с 22:00.

СПРАВКА:

Персеиды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла.

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