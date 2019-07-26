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Общество

Подросток из Нижегородской области пойдет под суд из-за смс о "бомбе"

05 августа 2019 11:31  [92] Общество

Подросток из Дивеевского района пойдет под суд из-за смс о "бомбе". Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 5 августа 2019 года.

15- летний подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Следствием установлено, что в феврале 2019 года около 9 часов подросток, находясь в школе, с целью сорвать учебный процесс, из хулиганских побуждений отправил смс в экстренную службу "112" о якобы заложенной в школе бомбе.

Ранее суд приговорил жителя Пильнинского района к трём годам и одному месяцу лишения свободы условно за ложное сообщение о минировании школы.

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