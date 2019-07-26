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Две женщины погибли в лобовом столкновении автомобилей в Вачском районе Нижегородской области 4 августа. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.
ДТП произошло 4 августа в 18:15 на 354 км автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород, когда 35-летняя женщина-водитель (стаж 12 лет), управляя автомобилем Lifan, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Лада Гранта.
В результате ДТП 42-летняя пассажирка автомобиля Lifan скончалась, а женщина-водитель госпитализирована с многочисленными травмами, в томи числе головы и груди.
Также погибла и пассажирка Лады — 60-летняя женщина. Водитель этого автомобиля госпитализирован с травмами головы и тела, а также с переломами ног.
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