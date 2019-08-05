Супруг начальницы отдела Росреестра по Нижегородской области не смог подтвердить законность покупки квартиры. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 5 августа 2019 года, недвижимость обращена в доход государства по решению суда.
Ранее прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой установлено, что супругом начальницы Павловского межмуниципального отдела регионального управления Росреестра в 2016 году приобретена квартира стоимостью более 4 млн рублей. При этом сумма сделки превысила общий доход государственной служащей и её супруга за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
В результате проверки опровергнуты доводы о законности источников средств на приобретение квартиры. Решением суда квартира передана государству.
Напомним, глава сельсовета Большемурашкинского района заключил договор аренды участка со своей супругой.
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