Последние новости рубрики Общество
05 августа 2019 13:38  [57] Супруг начальницы отдела Росреестра по Нижегородской области не смог подтвердить законность покупки квартиры
05 августа 2019 13:10  [94] 17-летняя Настя Морозова пропала в Дзержинске
05 августа 2019 13:00  [91] Московская группа VIVA написала ко Дню Нижнего Новгорода песню
05 августа 2019 12:05  [80] Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Дивеево
05 августа 2019 11:51  [219] Долгожданное тепло: до +22° прогнозируется в Нижегородской области к середине недели
05 августа 2019 11:38  [156] Экологи опасаются гибели птенцов стрижей из-за холодов в Нижегородской области
05 августа 2019 11:31  [154] Подросток из Нижегородской области пойдет под суд из-за смс о "бомбе"
05 августа 2019 11:14  [208] Два очередных пункта приема вторсырья открылись в Нижнем Новгороде
05 августа 2019 10:02  [215] Акция "Экопривыкай" прошла в Нижнем Новгороде 3 августа
05 августа 2019 09:31  [292] Участники "Автопробега Дружбы" по маршруту Берлин – Москва посетят Нижегородскую область
Общество

Супруг начальницы отдела Росреестра по Нижегородской области не смог подтвердить законность покупки квартиры

05 августа 2019 13:38  [57] Общество

Супруг начальницы отдела Росреестра по Нижегородской области не смог подтвердить законность покупки квартиры. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 5 августа 2019 года, недвижимость обращена в доход государства по решению суда.

Ранее прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой установлено, что супругом начальницы Павловского межмуниципального отдела регионального управления Росреестра в 2016 году приобретена квартира стоимостью более 4 млн рублей. При этом сумма сделки превысила общий доход государственной служащей и её супруга за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

В результате проверки опровергнуты доводы о законности источников средств на приобретение квартиры. Решением суда квартира передана государству.

Напомним, глава сельсовета Большемурашкинского района заключил договор аренды участка со своей супругой.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph