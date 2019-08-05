Команды из двух районов Нижегородской области представят регион на всероссийском фестивале дворового футбола Спорт

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

Команды из Шатковского и Ковернинского районов представят Нижегородскую область на всероссийском детском фестивале дворового футбола "6х6". Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

Команды, которые отправятся на всероссийский детский фестиваль дворового футбола, стали победителями регионального этапа этого мероприятия, организованного в рамках проекта партии "Единая Россия" "Детский спорт".

Региональный этап состоялся на поле стадиона "Радий" в Нижнем Новгороде. В состязании участвовало 13 команд - победители зональных этапов. Ранее в 32 районах города и области состоялись муниципальные турниры, в которых приняли участие более 1 000 девушек и юношей 13-14 лет. Команды собирались по месту жительства и учебы детей, формировались на базе детских лагерей отдыха.

Обращаясь к участникам и гостям финального турнира, региональный координатор партийного проекта "Детский спорт", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Поддымников отметил, что фестиваль дворового футбола - это настоящий спортивный праздник, который проходит по всей стране.

"Мы сразу решили принять участие в этом фестивале, поддержать наших ребят. Соревнования по дворовому футболу проводятся для того, чтобы все желающие смогли попробовать свои силы. А победители представят нашу область уже на всероссийском финале в Санкт-Петербурге, который пройдет в конце августа. Но проигравших здесь нет, главное - это спортивный задор, командный дух, эмоции и новые друзья", - подчеркнул координатор проекта.

По итогам соревнований среди девушек команда из Шатков обыграла сверстниц из Сосновского района и стала победителем регионального этапа. В результате серии матчей среди юношей, золото взяли футболисты из Ковернинского района. Таким образом, Нижегородскую область на финальном турнире в Санкт-Петербурге будут представлять эти две команды.

Победителям турнира вручены медали и кубки. Также были награждены игроки в номинациях "Лучший вратарь", "Лучший нападающий" и "Лучший защитник".

По словам секретаря НРО партии "Единая Россия", депутата Государственной Думы Дениса Москвина, юные любители футбола сегодня проявили свои спортивные таланты на самом высоком уровне, доказали любовь к спорту и волю к победе.

"Как показал турнир, удаленность от больших городов - не преграда для тех, кто по-настоящему любит футбол. Мальчишки и девчонки подготовились к матчам с полной серьезностью. А ведь большинство из них играют в обычных физкультурных залах сельских школ и на уличных площадках. Уверен, что фестиваль даст толчок к дальнейшему развитию этого замечательного вида спорта. А для кого-то станет и первым шагом к большим победам. Сейчас очень важно создавать условия для развития дворового футбола: обустраивать спортивные площадки в шаговой доступности, где бы ребята могли заниматься, обеспечивать их спортинвентарем. Сегодняшним победителям от всей души желаю удачи на федеральном этапе, показать свои таланты на достойном уровне, красивой игры и новых побед в спорте и жизни", - сказал Денис Москвин.

Напомним, Всероссийский фестиваль детского дворового футбола проходит в три этапа. Сначала команды проводят игры на муниципальном уровне, затем на региональном уровне проводятся турниры с участием победителей муниципальных этапов. Финальный этап соревнований, в котором примут участие победители регионального этапа, пройдет в Санкт-Петербурге с 27 августа по 1 сентября.