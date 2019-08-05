Торжества в честь основателя обители пройдут в Макарьевском монастыре 6-7 августа

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6-7 августа в Свято-Троицком Макарьевском Желтоводском женском монастыре традиционно отметят день памяти основателя обители – преподобного Макария Желтоводского и Унженского. Об этом сообщили в Нижегородской митрополии.
Праздничные богослужения возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении Преосвященных архиереев митрополии.
6 августа в 16:00 в Троицком соборе перед ковчегом с честной главой преподобного Макария состоится малая вечерня с акафистом, в 17:00 начнется всенощное бдение.
7 августа в 9:00 будет совершена праздничная Божественная литургия. Затем вокруг обители пройдет крестный ход.
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