Торжества в честь основателя обители пройдут в Макарьевском монастыре 6-7 августа Общество

Фото: Нижегородская митрополия

6-7 августа в Свято-Троицком Макарьевском Желтоводском женском монастыре традиционно отметят день памяти основателя обители – преподобного Макария Желтоводского и Унженского. Об этом сообщили в Нижегородской митрополии.

Праздничные богослужения возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении Преосвященных архиереев митрополии.

6 августа в 16:00 в Троицком соборе перед ковчегом с честной главой преподобного Макария состоится малая вечерня с акафистом, в 17:00 начнется всенощное бдение.

7 августа в 9:00 будет совершена праздничная Божественная литургия. Затем вокруг обители пройдет крестный ход.