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Политика

Форум эффективных практик "Бережливый муниципалитет" пройдет Нижегородской области

05 августа 2019 16:55  [127] Политика

В Кремле прошло совещание губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с главами районных администраций. Одним из вопросов повестки совещания стало обсуждение проекта эффективных муниципальных практик "Бережливый муниципалитет" на территории региона, сообщили в НРО партии "Единая Россия".

"Подобный проект уже был нами реализован в 2014 году. Сейчас ВСМС вновь организовывает коммуникационную площадку для обмена успешным опытом между муниципальными образованиями. Мы распространим и популяризируем эффективные модели решения проблем в сфере ЖКХ, благоустройства и развития территорий", - рассказал член Совета Федерации РФ и участник встречи Александр Вайнберг.

Проект внедрен для качественного обмена опытом, в результате которого будут выявлены социально значимые проблемы и найдены способы их решения, как во внутриведомственных структурах, так и в коммуникациях с общественностью.
По словам руководителя Регионального исполнительного комитета ВСМС Дмитрия Ивагина, на сегодняшний момент недостаточно налажен межмуниципальный канал связи.

"Очевидно, что во многих муниципалитетах проблематика схожа: дефицит собственного бюджета, нехватка рабочих кадров, падение объемов производства, замкнутая инфраструктура. При этом не все муниципальные образования находят эффективное решение этих трудностей. С помощью обратной связи от муниципалитетов мы соберем имеющийся опыт и обобщим их банк готовых решений", - сказал Дмитрий Ивагин.

По итогам проекта будет проведен Форум эффективных практик Нижегородской области "Бережливый муниципалитет" с презентацией наиболее успешных кейсов. Форум назначен на 1 ноября 2019 года.

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